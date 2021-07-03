“Да здравствует Алиханов!”: комментарии к указу Калининградского губернатора о запрете мигрантам трудиться в некоторых отраслях Маша МедведеваНа днях глава Калининградской области подписал новый указ photo: lenta.
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