Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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