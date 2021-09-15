Выборы в Кузбассе: система видеоконтроля и досрочное голосование в территориях

В Общественном штабе Кемерова сегодня установили систему круглосуточного видеоконтроля за выборами. Смонтированы 16 панелей и компьютерных мониторов, на них будет поступать сигнал с камер, установленных на избирательных участках областной столицы.
В Общественном штабе Кемерова сегодня установили систему круглосуточного видеоконтроля за выборами. Смонтированы 16 панелей и компьютерных мониторов, на них будет поступать сигнал с камер, установленных на избирательных участках областной столицы.
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