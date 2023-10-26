Кургинян рассказал, почему республиканцы США полюбили Израиль

Изначально республиканцы США негативно относились к Израилю, но после возникновения определенного мифа отношение сменилось на любовь, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 20 октября в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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