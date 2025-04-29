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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев о Ливае: «Если Месси или Роналду запустить в «Спартак», думаете, они сразу начнут играть? Любому игроку нужно сперва обжиться. Но Гарсия не стоит 20 млн – 1 млн, может»

«Спартак» обыграл «Динамо» (1:0) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1). Ливай забил победный гол, это первый мяч нападающего за красно-белых.

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