Овечкин в 5-м матче против «Монреаля»: гол, 6 бросков, 3 силовых приема и 13:51 на льду

«Вашингтон» обыграл «Канадиенс» (4:1) и выиграл со счетом 4-1 серию первого раунда Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой при игре в большинстве в первом периоде матча.
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