Кравцов сообщил о готовности 38 тысяч школ к новому учебному году

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году 38 тысяч школ, включая 17 новых, примут 17,5 миллиона школьников.
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