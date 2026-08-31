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Царьград

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Кравцов сообщил о готовности 38 тысяч школ к новому учебному году

Кравцов сообщил о готовности 38 тысяч школ к новому учебному году

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году 38 тысяч школ, включая 17 новых, примут 17,5 миллиона школьников.

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