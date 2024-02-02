Запреты и обряды в память Максима, Макария, Тимофея и иконы «Отрада Ватопедская» 3 и 4 февраля Елена ГалицкаяВ эти выходные, 3 и 4 февраля, мир пронизан особым духом памяти святых: Максима, Макария и Тимофея, а также иконы «Отрада Ватопедская».