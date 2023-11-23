Сенатор Инна Святенко: Москва выстраивает эффективную систему поддержки приемного родительства

Москва выстраивает эффективную систему поддержки приемного родительства. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.
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