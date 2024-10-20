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Новая статья: Нейроморфные вычислители: прямая дорога к сильному ИИ? Для выч...

Новая статья: Нейроморфные вычислители: прямая дорога к сильному ИИ? Для выч...

Новая статья: Нейроморфные вычислители: прямая дорога к сильному ИИ?Для вычислений, что имитируют работу нейронов биологического мозга, куда логичнее применять не фоннеймановские компьютеры, как сегодня, а такие, что на аппаратном уровне воспроизводили бы естественные процессы в природной нервной ткани, — нейроморфные вычислители.

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