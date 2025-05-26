Аглаю Тарасову заподозрили в отношениях с Антоном Филипенко

В сети ходят слухи, что 31-летняя Аглая Тарасова встречается с 40-летним актёром Антоном Филипенко. Артисты регулярно подогревают интерес к своим отношениям, появляясь вместе на светских мероприятиях, путешествуя и обмениваясь комментариями в соцсетях.