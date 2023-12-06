В ЯНАО продолжает расти заболеваемость гриппом и простудой

В период с 27 ноября по 3 декабря число заболевших ОРВИ на Ямале выросло на 15,7%. Зарегистрировано более семи тысяч заболевших — такие данные приводятся на официальном сайте управления Роспотребнадзора по ЯНАО.
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