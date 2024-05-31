В Москву прилетели 75 освобожденных из украинского плена бойцов

На Родину вернулись 75 российских военнослужащих, которых ранее освободили из украинского плена. На аэродроме в Москве приземлился самолет Ил-76 с нашими бойцами, сообщает корреспондент телеканала «Звезда».
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