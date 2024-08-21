Растет популярность смартфонов с большим объемом памяти

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению объема памяти в смартфонах. По данным объединенной розничной сети "МегаФон" и Yota, самыми популярными моделями стали Realme на 128 ГБ и Tecno на 256 ГБ.
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