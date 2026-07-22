❗️13 лет колонии за госизмену: в Крыму осудили женщину, завербованную СБУ Жительница Луганской области 1967 года рождения была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы.
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❗️13 лет колонии за госизмену: в Крыму осудили женщину, завербованную СБУ Жительница Луганской области 1967 года рождения была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы.