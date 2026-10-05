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Медведев взял медперерыв в матче с Джоковичем из-за проблем с плечом

Даниил Медведев уступает Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Пекине – 5:7, идет второй сет. Во второй партии при счете 2:4 россиянин взял медицинский перерыв из-за боли в плече – перед этим Медведев проиграл подачу.

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