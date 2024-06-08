Аналитик Altcoin Sherpa прогнозирует рост MAGA (TRUMP) до $18

Известный аналитик Altcoin Sherpa поделился своими мыслями на платформе социальных сетей X, предсказывая бычье будущее для монеты MAGA (TRUMP), посвященной Дональду Трампу, несмотря на недавнюю коррекцию цен.
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