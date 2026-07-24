Индия: по меньшей мере два человека погибли, сотни были спасены или эвакуированы, дома и имущество были повреждены, а общественный транспорт и электроснабжение были нарушены в округе Палгар штата Махараштра, особенно в Дахану и Таласари, с 23 июля из-за наводнения, вызванного проливными дождями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии