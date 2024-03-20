Мать подростка – о зверском убийстве в саду Сан-Галли: «Никогда себя так не вёл»

Женщина очень сильно переживает за сына. 78.ru удалось пообщаться с Зульфиёй — матерью подростка, который участвовал в зверском нападении и убийстве прохожего в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте в Петербурге.
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