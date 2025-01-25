Депутат бундестага выступила за вывод американских войск и ядерного оружия США из Германии

Соединенные Штаты должны вывести свои войска и ядерное оружие с территории Германии. Об этом в соцсети X написала депутат бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.
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