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Депутат бундестага выступила за вывод американских войск и ядерного оружия США из Германии

Депутат бундестага выступила за вывод американских войск и ядерного оружия США из Германии

Соединенные Штаты должны вывести свои войска и ядерное оружие с территории Германии. Об этом в соцсети X написала депутат бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.

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