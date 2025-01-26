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Сирия наизнанку: Режим Асада глазами русского военкора, которого упекли в сирийскую тюрьму по доносу

Сирия наизнанку: Режим Асада глазами русского военкора, которого упекли в сирийскую тюрьму по доносу

Царьград Коллаж Царьграда Теперь уже бывший президент Сирии Башар аль-Асад утратил в конце декабря не только саму Сирию, но и кавычки применительно к форме своего правления — режиму, — коими его награждали в России, не признавая посылы западной пропаганды о массовых репрессиях со стороны власти в республике.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Если сведения в статье хотя бы частично правдивы, то это жуть, конечно. И это говорит о слабости службы Нарышкина, или двойной игре, или лживости сотрудников аппарата в Кремле. А что ещё, даже думать не хочу
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3 час.
Людмила Лиханова
Правильный ответ: про Каддафи тоже много чего писали. А он сделал Ливию процветающей, почитайте его &quot;Зеленая книга...у меня есть друзья в Ливии и они живут теперь в Аду. Сейчас любой лишь бы бабло заплатили будет писать и говорить то, что требуется. Когда будут НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА , не по заказу, только тогда можно верить. А пока...не верю никому.
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38 мин.
Людмила Лиханова
Правильный ответ: про Каддафи тоже много чего писали. А он сделал Ливию процветающей, почитайте его &quot;Зеленая книга...у меня есть друзья в Ливии и они живут теперь в Аду. Сейчас любой лишь бы бабло заплатили будет писать и говорить то, что требуется. Когда будут НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА , не по заказу, только тогда можно верить. А пока...не верю никому.
Ответить
37 мин.

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