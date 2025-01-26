Сирия наизнанку: Режим Асада глазами русского военкора, которого упекли в сирийскую тюрьму по доносу

ВН Валерий Николаевич Если сведения в статье хотя бы частично правдивы, то это жуть, конечно. И это говорит о слабости службы Нарышкина, или двойной игре, или лживости сотрудников аппарата в Кремле. А что ещё, даже думать не хочу

Людмила Лиханова Правильный ответ: про Каддафи тоже много чего писали. А он сделал Ливию процветающей, почитайте его "Зеленая книга...у меня есть друзья в Ливии и они живут теперь в Аду. Сейчас любой лишь бы бабло заплатили будет писать и говорить то, что требуется. Когда будут НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА , не по заказу, только тогда можно верить. А пока...не верю никому.