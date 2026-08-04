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250 кг хлеба в сутки для бойцов – это не рекорд

250 кг хлеба в сутки для бойцов – это не рекорд

Тыловые подразделения «Южной» группировки войск не знают отдыха в своей работе ни днем, ни ночью. Специалисты тыла снабжают военную технику всеми видами топлива и смазочными материалами, обеспечивают питанием и пекут хлеб для других подразделений, которые выполняют боевые задачи на передовой.

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