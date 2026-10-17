«Сегодня днём на Третьем транспортном кольце, напротив дома 20 по улице Беговой был выявлен факт движения группы несовершеннолетних на электросамокатах и питбайках по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.
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