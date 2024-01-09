Intel представила процессоры Raptor Lake Refresh HX для самых мощных игровых ноутбуков

Компания Intel на выставке CES 2024 вместе с новыми настольными процессорами представила и свои самые мощные мобильные процессоры Core 14-го поколения серии HX, предназначенные для игровых и профессиональных ноутбуков.
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