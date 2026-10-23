“Two former FBI officials who have come under withering criticism from allies of President Donald Trump have been charged with allegedly lying to Congress over the investigation into former President Joe Biden’s son Hunter Biden,” NBC News reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым