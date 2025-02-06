Ученые выяснили, в какое время дня люди чувствуют себя счастливее всего

Исследование, проведенное в Университетском колледже Лондона, подтвердило, что утро действительно мудрее вечера: большинство людей просыпаются с хорошим настроением, а к полуночи их самочувствие заметно ухудшается.
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