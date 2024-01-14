Пенсионеры Украины Диего Вальдес пишет: Насчёт пенсионеров Украины, которые, по словам Зели, помрут без американских денег.
Тогда они возмущались, что «русские алкаши и лентяи сидят на шеях украинцев»
Комментарии
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f
faza62
Нам их кормить и выплачивать пенсии и инвалидность участников войны с нами.
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16 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Хохлацкая неблагодарная МРАЗЬ была со времён МАЗЕПЫ, такой неблагодарной мразью и осталась. Как молодёжь, так же и Пенсионеры.
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15 час.
В
Василий
Пиндосы успешно утилизируют укров и америкосов - но пока слишком выборочно !!!!
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10 час.
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