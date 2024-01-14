Тогда они возмущались, что «русские алкаши и лентяи сидят на шеях украинцев»

f faza62 Нам их кормить и выплачивать пенсии и инвалидность участников войны с нами.

НИКОЛА ЧИРКОВ Хохлацкая неблагодарная МРАЗЬ была со времён МАЗЕПЫ, такой неблагодарной мразью и осталась. Как молодёжь, так же и Пенсионеры.