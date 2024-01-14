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Тогда они возмущались, что «русские алкаши и лентяи сидят на шеях украинцев»

Тогда они возмущались, что «русские алкаши и лентяи сидят на шеях украинцев»

Пенсионеры Украины Диего Вальдес пишет: Насчёт пенсионеров Украины, которые, по словам Зели, помрут без американских денег.

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Комментарии
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f
faza62
Нам их кормить и выплачивать пенсии и инвалидность участников войны с нами.
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16 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Хохлацкая неблагодарная  МРАЗЬ  была  со времён  МАЗЕПЫ,  такой  неблагодарной  мразью  и  осталась.  Как  молодёжь,  так  же  и  Пенсионеры.
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15 час.
В
Василий
Пиндосы успешно утилизируют укров и америкосов - но пока слишком выборочно !!!!
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10 час.

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