Женщина в инвалидной коляске осталась за бортом из-за нехватки места в самолете

Пассажирку авиакомпании IndiGo в инвалидной коляске сняли с рейса из-за нехватки места в самолете. Авиакомпания обеспечила ей полет на другом лайнере позже в тот же день, выплатила компенсацию и предложила прохладительные напитки в качестве извинения, однако клиентка осталась недовольна.