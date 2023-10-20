Женщина в инвалидной коляске осталась за бортом из-за нехватки места в самолете

Пассажирку авиакомпании IndiGo в инвалидной коляске сняли с рейса из-за нехватки места в самолете. Авиакомпания обеспечила ей полет на другом лайнере позже в тот же день, выплатила компенсацию и предложила прохладительные напитки в качестве извинения, однако клиентка осталась недовольна.
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