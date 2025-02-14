БлокнотРУ Азербайджан закрывает бакинский филиал агентства Sputnik: в рамках «устранения асимметрии» в редакции должен остаться один корреспондент из пятидесяти.
Режим Алиева закрывает российский Sputnik сразу после «Русского дома»
Комментарии
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Андрей
А вы дура и уши у вас холодные! Иногда думать надо, а не эмоциями жить!
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7 час.
Nikita Kopitov
Может настала пора вернуть в Азербайджан всех его граждан из РФ, объяснив каждому, что это из за их "государя"
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7 час.
vitaly yanushkevich
Не может, а настала пора всех азеров вернуть Алиеву, всех до одного. Это не народ это звери, вот пусть они и живу в своём зверинце, не нужны эти ублюдки в России.
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2 час.
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