В Северском районе Кубани на рассвете загорелась сухая трава в лесу

Из-за сильного ветра пожарным сложно тушить огонь в лесу вблизи станицы Убинской.Сообщение о задымлении в лесу со стороны Убинской в Северском районе поступило в службу Краевого лесопожарного центра около пяти часов утра в понедельник.
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