Буланова заявила, что берет в долг из-за выплат кредита в 45 тысяч рублей

Татьяна Буланова откровенно рассказала о своих финансовых трудностях в эфире шоу «prоПУСК». Артистка заявила, что вынуждена периодически брать в долг из-за необходимости выплачивать ежемесячный кредит в размере 45 тысяч рублей.
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