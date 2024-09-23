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Буланова заявила, что берет в долг из-за выплат кредита в 45 тысяч рублей

Буланова заявила, что берет в долг из-за выплат кредита в 45 тысяч рублей

Татьяна Буланова откровенно рассказала о своих финансовых трудностях в эфире шоу «prоПУСК». Артистка заявила, что вынуждена периодически брать в долг из-за необходимости выплачивать ежемесячный кредит в размере 45 тысяч рублей.

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