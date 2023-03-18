Люди держали в руках портреты незнакомого человека, и скандировали

В конце августа 1983 года я приехал в Таллинн в гости к своему другу, который после окончания УПИ (сегодня - УрФУ - Уральский федеральный университет) работал на одном из оборонных объектов Таллина.
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