´Минутка´ безопасности для детей´.

Чтобы не стать участниками ДТП следует помнить следующие правила:1. Прежде всего, категорически запрещается играть вблизи проезжей части, кататься на велосипедах и самокатах на проезжей части, переходить дорогу в неустановленных местах, а также на запрещающие сигналы светофора, выбегать на проезжую часть из-за домов, заборов, деревьев, стоящих авто .