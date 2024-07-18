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Рогов заявил о плохом знамении для Зеленского из-за НАТО

Рогов заявил о плохом знамении для Зеленского из-за НАТО

Назначение представителя НАТО в Киеве Патрика Тернера является плохим знамением для президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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