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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сильвен Франсиско подходит лучше». Фредерик Фату отцепил Надира Ифи от сборной Франции

Надир Ифи не вошел в итоговый состав команды Франции на ближайшие матчи квалификации к ЧМ-2027. «Слишком сложно играть с двумя негабаритными защитниками на площадке.

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