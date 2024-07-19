Украина снова на пороге дефолта и просит кредиторов «смириться с большими потерями»

Перед Украиной снова замаячил призрак скорого дефолта. Как узнало агентство Bloomberg через свои источники, на этой неделе правительство Украины и международные кредиторы начали второй раунд переговоров о реструктуризации долга размером свыше $20 млрд.
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