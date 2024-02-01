Мамонт и тайник с сокровищами в Ботаническом саду Алматы

Ботанический сад по праву считается излюбленным местом прогулок для алматинцев и гостей города. В зимнее время года число посетителей значительно уменьшается, однако самые утонченные ценители природы все же приходят полюбоваться деревьями, заботливо укутанным в белоснежные одеяния.
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