"Хезболла" заявила об ударе по скоплению сил ЦАХАЛ в закрытой зоне Мисгав Ам

Ливанское шиитское движение "Хезболла" нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной на севере израильского государства.
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