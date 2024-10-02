"Хезболла" заявила об ударе по скоплению сил ЦАХАЛ в закрытой зоне Мисгав Ам

Ливанское шиитское движение "Хезболла" нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной на севере израильского государства.