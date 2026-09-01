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ТАСС: студенты и курсанты участвуют в боях на Сумском направлении в рядах ВСУ

ТАСС: студенты и курсанты участвуют в боях на Сумском направлении в рядах ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые заметили студентов и курсантов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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