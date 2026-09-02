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Царьград

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Опаснее атак на самолеты: эксперт Шурыгин оценил угрозу для авиации России

Опаснее атак на самолеты: эксперт Шурыгин оценил угрозу для авиации России

Военный эксперт Шурыгин оценил угрозу для русской авиации. И это не атаки на аэропорты.Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Царьградом» оценил, сможет ли Киев организовать массированные атаки на русские аэропорты.

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