Опаснее атак на самолеты: эксперт Шурыгин оценил угрозу для авиации России

Военный эксперт Шурыгин оценил угрозу для русской авиации. И это не атаки на аэропорты.Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Царьградом» оценил, сможет ли Киев организовать массированные атаки на русские аэропорты.
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