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Закон и Порядок

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Покушение на русского офицера в Москве: украинский агент, выпускник ВШЭ, задержан в Турции

Покушение на русского офицера в Москве: украинский агент, выпускник ВШЭ, задержан в Турции

На парковке жилого дома на улице Синявинской (микрорайон Новоподрезково Молжаниновского района Северного административного округа Москвы) утром взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser.

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