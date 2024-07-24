Покушение на русского офицера в Москве: украинский агент, выпускник ВШЭ, задержан в Турции

На парковке жилого дома на улице Синявинской (микрорайон Новоподрезково Молжаниновского района Северного административного округа Москвы) утром взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser.
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