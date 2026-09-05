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ТАСС

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Сенатор Журавлев: в РФ выстроена хорошая защита от рисков на фондовом рынке

Сенатор Журавлев: в РФ выстроена хорошая защита от рисков на фондовом рынке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Защита физических лиц от потенциальных рисков на фондовом рынке в РФ выстроена хорошо, российская система квалификации инвесторов является одной из самых совершенных в мире.

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