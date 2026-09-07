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ПВО России уничтожили 306 украинских дронов за сутки

ПВО России уничтожили 306 украинских дронов за сутки

ПВО России за ночь перехватили 306 украинских дронов над 13 регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей.

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