Клуж-Напока (WTA). Плишкова сыграет с Богдан

Сетка турнира здесь. Transylvania Open Клуж-Напока, Румыния 5 – 11 февраля 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Крытые корты, хард Финал Ана Богдан (Румыния) Каролина Плишкова (Чехия) Дата проведения 11 февраля, 18.
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