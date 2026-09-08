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Что кроме зарплаты вам обязан платить работодатель: полный обзор выплат

Что кроме зарплаты вам обязан платить работодатель: полный обзор выплат

Многие уверены, что трудовой договор гарантирует только ежемесячный оклад. Однако на практике всё устроено гораздо интереснее: помимо основной суммы существуют десятки оснований для дополнительных начислений — от привычных отпускных до компенсаций за использование личного автомобиля или задержку выплат.

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