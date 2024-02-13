Туск: вопрос репараций от ФРГ не был реализован в финансовом и моральном плане

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "в формальном, юридическом и международном смысле" вопрос репараций от Германии был закрыт много лет назад, однако в финансовом, материальном и моральном плане так и не был реализован.
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