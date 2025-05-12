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Дрейк проиграл $300 тысяч, поставив на победу «Торонто» в 4-м матче серии против «Флориды»

Дрейк проиграл $300 тысяч, поставив на победу «Торонто» в 4-м матче серии против «Флориды»

Рэпер Дрейк проиграл 300 тысяч долларов на ставках. Канадский музыкант поставил эту сумму на итоговую победу «Торонто» над «Флоридой» в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с коэффициентом 2.

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