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Русская весна

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Реактивные БПЛА ударили по ТЦ в Киеве и Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

Реактивные БПЛА ударили по ТЦ в Киеве и Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

Реактивные БПЛА ударили по ТЦ в Киеве и Сумах. Огромный столб дыма поднялся в Киеве после удара в районе ТРЦ «Lavina Mall».

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