Обстановка в Республике Адыгея стабильная и контролируемая: Мурат Кумпилов провел координационное совещание

Участники обсудили вопросы, касающиеся правонарушений при реализации национальных и федеральных проектов, а также приняли решения по дополнительным мерам по поддержанию общественно-политической стабильности и развитию программы "Безопасный город".
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