На Украине нашли способ собрать миллиарды на защиту бизнеса от военных рисков

Украинское правительство обсуждает идею поднять налог на добавленную стоимость с 20% до 21%. Дополнительные деньги планируют направить в специальный фонд, который будет страховать бизнес от военных рисков.
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