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На Украине нашли способ собрать миллиарды на защиту бизнеса от военных рисков

На Украине нашли способ собрать миллиарды на защиту бизнеса от военных рисков

Украинское правительство обсуждает идею поднять налог на добавленную стоимость с 20% до 21%. Дополнительные деньги планируют направить в специальный фонд, который будет страховать бизнес от военных рисков.

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